Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 12 січня, в Україні очікується сніг. Тепла погода утримається на півдні, до 6° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Хмарно. В західних, вдень і в північних та більшості центральних областей невеликий сніг та мокрий сніг; на решті території без істотних опадів.

В Україні, крім південних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 1-6° тепла; на високогір'ї Карпат протягом доби 5-10° морозу.

Погода у Києві та області

Хмарно. Вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вдень близько 0°.

Погода в Україні 12 січня (facebook.com/UkrHMC)

Попередження про ожеледицю

12 січня в Україні, крім південних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, на дорогах ожеледиця, I рівень небезпечності, жовтий.

Як попереджають синоптики, погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Синоптики попередили про ожеледицю 12 січня (facebook.com/UkrHMC)