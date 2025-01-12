Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 12 січня, в Україні очікується сніг. Тепла погода утримається на півдні, до 6° тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Хмарно. В західних, вдень і в північних та більшості центральних областей невеликий сніг та мокрий сніг; на решті території без істотних опадів.
В Україні, крім південних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 1-6° тепла; на високогір'ї Карпат протягом доби 5-10° морозу.
Погода у Києві та області
Хмарно. Вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вдень близько 0°.
Погода в Україні 12 січня (facebook.com/UkrHMC)
Попередження про ожеледицю
12 січня в Україні, крім південних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, на дорогах ожеледиця, I рівень небезпечності, жовтий.
Як попереджають синоптики, погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
Синоптики попередили про ожеледицю 12 січня (facebook.com/UkrHMC)
Похолодання в Україні
В Україну на вихідних, 11-12 січня, прийшло похолодання. Країна перебуває в тилу холодного атмосферного фронту циклону Charly.
Для порівняння, 10 січня в Україні фіксували рекордні "плюси". Незважаючи на дощі та мокрий сніг, все одно було тепло. Температура була рекордною в Криму, до 16° тепла.
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