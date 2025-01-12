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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Неділя 12 січня 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 12 січня, в Україні очікується сніг. Тепла погода утримається на півдні, до 6° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно. В західних, вдень і в північних та більшості центральних областей невеликий сніг та мокрий сніг; на решті території без істотних опадів.

В Україні, крім південних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 1-6° тепла; на високогір'ї Карпат протягом доби 5-10° морозу.

Погода у Києві та області

Хмарно. Вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вдень близько 0°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 12 січня (facebook.com/UkrHMC)

Попередження про ожеледицю

12 січня в Україні, крім південних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, на дорогах ожеледиця, I рівень небезпечності, жовтий.

Як попереджають синоптики, погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Синоптики попередили про ожеледицю 12 січня (facebook.com/UkrHMC)

Похолодання в Україні

В Україну на вихідних, 11-12 січня, прийшло похолодання. Країна перебуває в тилу холодного атмосферного фронту циклону Charly.

Для порівняння, 10 січня в Україні фіксували рекордні "плюси". Незважаючи на дощі та мокрий сніг, все одно було тепло. Температура була рекордною в Криму, до 16° тепла.

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