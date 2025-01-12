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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Воскресенье 12 января 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 12 января, в Украине ожидается снег. Теплая погода сохранится на юге, до 6° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно. В западных, днем и в северных и большинстве центральных областей небольшой снег и мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков.

В Украине, кроме южных, Днепропетровской и Кировоградской областей, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 1-6° тепла; на высокогорье Карпат в течение суток 5-10° мороза.

Погода в Киеве и области

Облачно. Днем небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве днем около 0°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 12 января (facebook.com/UkrHMC)

Предупреждение о гололеде

12 января в Украине, кроме южных, Днепропетровской и Кировоградской областей, на дорогах гололедица, I уровень опасности, желтый.

Как предупреждают синоптики, погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Синоптики предупредили о гололеде 12 января (facebook.com/UkrHMC)

Похолодание в Украине

В Украину на выходных, 11-12 января, пришло похолодание. Страна находится в тылу холодного атмосферного фронта циклона Charly.

Для сравнения, 10 января в Украине фиксировались рекордные "плюсы". Несмотря на дожди и мокрый снег, все равно было тепло. Температура была рекордной в Крыму, до 16° тепла.

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