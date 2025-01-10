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Йде похолодання. Синоптик дала прогноз на вихідні в Україні

Україна, П'ятниця 10 січня 2025 15:40
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Йде похолодання. Синоптик дала прогноз на вихідні в Україні Фото: синоптик дала прогноз в Україні на 11-12 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україну на вихідні, 11-12 січня, йде похолодання. Країна опиниться в тилу холодного атмосферного фронту циклону Charly.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"11-12 січня в Україні передбачається похолодання, а саме, температура повітря знизиться вночі до 0...-4 градусів морозу, а вдень очікується у більшості областей від -1...+3 градусів", - розповіла вона.

Найближчої ночі та у суботу, 11 січня, вранці опади у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть у північних та центральних областях.

"А вдень та ввечері 11 січня опади найбільш ймовірні у східній частині України та подекуди в західних областях", - додала синоптик.

Лише 11 січня на півдні та сході України ще затримається тепліша погода, проте в неділю, 12 січня, й там похолоднішає.

Погода в Києві

У Києві завершення тижня також буде з похолоданням.

"Україна опиниться в тилу холодного атмосферного фронту циклону Charly. 11-12 січня у столиці вночі очікуються -1...-4 градусів, вдень 0...+2 градусів", - зазначила Діденко.

Йде похолодання. Синоптик дала прогноз на вихідні в Україні

Україна опиниться в тилу холодного атмосферного фронту циклону Charly (t.me/PohodaNatalka)

Переважатиме хмарна погода з із мокрим снігом найближчої ночі, 11 січня. Вдень без істотних опадів, а 12 січня в Києві можливі періодичні невеликі опади у вигляді мокрого снігу.

Погода в Україні на наступному тижні

На наступному тижні в Україні також буде прохолодно, але без серйозних морозів - середньоєвропейська зима.

Зміна погоди в Україні

Перша хвиля похолодання прийшло в Україну 3-4 січня. Похолодання протирималось в Україні чотири дні, до 7 січня.

Починаючи з 7 січня в Україну зайшла хвиля тепла, яке поотрималось, своєю чергою, до 11 січня.

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