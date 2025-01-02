Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 2 січня, в Україні буде тепло. Погоду навіть не зіпсують опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Так, опадів сьогодні практично не очікується. Виняток - Закарпаття, де ймовірні сніг із дощем. На решті території буде сухо.

Вночі практично у всіх регіонах очікуються "плюси". Мінусова температура вночі буде в Миколаївській, Кіровоградській та Закарпатській областях. Найхолодніше вночі буде на Закарпатті, до -3. В інших двох областях - -1, -2 градуси.

Вдень буде тепло, максимально в Криму, до +12 градусів, в інших - до +10. У Києві без опадів, вночі до +3, вдень до +9 градусів.

Погода в Україні 2 січня (meteo.gov.ua)