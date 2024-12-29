Синоптики дали прогноз на новорічний тиждень в Україні
Погода в Україні на Новий рік здивує. Вона явно не нагадуватиме по-справжньому зимову.
Про це РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Погода перед Новим роком
У понеділок, 30 грудня, в Україні опадів не передбачається. Вночі очікується невеликий "мінус" - у більшості регіонів у межах -1..+1 градусів. Найхолодніше вночі буде на сході, до -3. У деяких регіонах (наприклад, на заході та півдні) навіть уночі буде плюсова температура.
Удень найтепліше буде на півдні з переходом на центр і на заході, до +5 градусів. Найхолодніше буде вдень на сході з переходом на Харківську та Сумську області, максимально до +3.
У Києві без опадів, вночі до +2, вдень - до +5 градусів.
Погода в Україні 30 грудня (meteo.gov.ua)
Погода на Новий рік
Погода на Новий рік в Україні явно відрізнятиметься від звичної. Так, у вівторок, 31 грудня, ні снігу, ні дощу не очікується. Температура битиме рекорди. Максимально вдень у Криму очікується до +8 градусів.
Вночі "мінус" проявиться тільки в кількох областях:
- у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській -1...+1;
- у Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Запорізькій, Херсонській -1...+1;
- На Донеччині 0...-2 градусів.
У Києві без опадів, вночі до +2, вдень до +5 градусів.
У середу, 1 січня, опади проявлять себе в кількох регіонах. Так, дощ пройде смугою і ймовірний у Рівненській, Волинській, Житомирській, Києві, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.
Сніг із дощем "зачепить" Сумську, Харківську, Полтавську, Донецьку, Луганську області. Вночі мороз ймовірний на Закарпатті, Прикарпатті, у Чернівецькій, Харківській, Сумській областях, у межах -1...+1 градусів.
Удень максимально температура підніметься до +9 градусів, на півдні. У Києві дощ, уночі 0...+2, удень +5...+7 градусів.
Погода в Україні 31 грудня та 1 січня (meteo.gov.ua)
Погода після Нового року
У четвер, 2 січня, в Україні в частині регіонів пройдуть опади. Дощі ймовірні:
- у Сумській, Чернігівській;
- у Волинській, Рівненській, Хмельницькій;
- на Житомирщині, у Києві, Київщині;
- на Прикарпатті, Закарпатті;
- у Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях.
Уночі практично в усіх регіонах очікується плюсова температура, за винятком Закарпаття, де в нічні години температура триматиметься в межах -1...+1 градусів.
Удень в Україні також буде тепло, максимальну температуру можна буде "зловити", як не дивно, не тільки на півдні, а і на Прикарпатті, до +9 градусів. У Києві вдень імовірний дощ, уночі до +4, удень - до +7 градусів.
У п'ятницю, 3 січня, в Україні похолодає і подекуди пройде сніг із дощем, тож погода хоч трохи, але нагадуватиме зимову.
Сніг із дощем імовірний:
- у всіх західних регіонах;
- у Житомирській, Хмельницькій;
- в Одеській, Миколаївській, Херсонській;
- у Чернігівській та Сумській областях.
У всіх західних і в Хмельницькій областях (за винятком Закарпаття) температура збігатиметься і вдень, і вночі - у межах -1..+1 градусів. На решті території очікується плюсова температура протягом усієї доби.
Найтепліше вдень буде в Криму, до +7 градусів. У Києві буде без опадів, і вдень, і вночі в межах 0...+2 градусів.
Погода в Україні 2 і 3 січня (meteo.gov.ua)
Погода взимку в Україні
Раніше зважаючи на тенденції останніх років і попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не занадто суворою. Поки такий прогноз синоптиків збувається.
Зокрема, у січні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 0....-3 градусів, що на +1,5...+2 градусів вище за норму. На Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях - 0... +2 градусів.
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