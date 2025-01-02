Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 2 января, в Украине будет тепло. Погоду даже не испортят осадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Так, осадков сегодня практически не ожидается. Исключение - Закарпатье, где вероятны снег с дождем. На остальной территории будет сухо.

Ночью практически во всех регионах ожидаются "плюсы". Минусовая температура ночью будет в Николаевской, Кировоградской и Закарпатской областях. Холоднее всего ночью будет на Закарпатье, до -3. В остальных двух областях - -1, -2 градусов.

Днем будет тепло, максимально в Крыму, до +12 градусов, в остальных - до +10. В Киеве без осадков, ночью до +3, днем до +9 градусов.

Погода в Украине 2 января (meteo.gov.ua)