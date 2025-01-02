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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Четверг 02 января 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 2 января в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 2 января, в Украине будет тепло. Погоду даже не испортят осадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Так, осадков сегодня практически не ожидается. Исключение - Закарпатье, где вероятны снег с дождем. На остальной территории будет сухо.

Ночью практически во всех регионах ожидаются "плюсы". Минусовая температура ночью будет в Николаевской, Кировоградской и Закарпатской областях. Холоднее всего ночью будет на Закарпатье, до -3. В остальных двух областях - -1, -2 градусов.

Днем будет тепло, максимально в Крыму, до +12 градусов, в остальных - до +10. В Киеве без осадков, ночью до +3, днем до +9 градусов.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 2 января (meteo.gov.ua)

Перепады погоды в Украине

Отметим, что почти весеннее потепление, пришедшее в Украину в последние дни, продержится не долго. Уже 3-4 января в Украине похолодает.

При этом долго мерзнуть украинцам не придется. Уже с 7 января снова начнет теплеть. А ближе к 11 января снова стоит ждать морозов.

Подробнее о погоде на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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