Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 24 листопада, без снігу в Україні не обійдеться. Водночас, він насипить не всюди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

У східних областях, вночі у південно-східній частині помірний (у Луганській та Донецькій областях місцями значний), вдень на Закарпатті невеликий мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу; на решті території без опадів.

У західних, північних, східних, місцями центральних областях на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі на південному сході країни, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, на сході, вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 1-6° тепла. В Карпатах невеликий сніг; температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу.

Погода в Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура по області вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Погода в Україні 24 листопада (facebook.com/UkrHMC)