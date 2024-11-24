Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 24 листопада, без снігу в Україні не обійдеться. Водночас, він насипить не всюди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
У східних областях, вночі у південно-східній частині помірний (у Луганській та Донецькій областях місцями значний), вдень на Закарпатті невеликий мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу; на решті території без опадів.
У західних, північних, східних, місцями центральних областях на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі на південному сході країни, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 2-7° морозу, на сході, вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 1-6° тепла. В Карпатах невеликий сніг; температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу.
Погода в Києві та області
Хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура по області вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.
Погода в Україні 24 листопада (facebook.com/UkrHMC)
Погода в листопаді в Україні
Даючи прогноз на листопад 2024 в Україні, синоптики прогнозували, що температура повітря впаде на 5-7 градусів. Таке загальне похолодання вважається традиційним для місяця, що передує зимі.
Що стосується загальної картини місяця, то можна сказати, що листопад видався досить теплим як для останнього місяця осені.
Похолодання прийшло в Україну з 21 листопада. При цьому, наприклад, на суботу, 23 листопада, в Криму прогнозувалося вдень до +15 градусів, хоча на заході на всю "гуляв" мороз, причому навіть у денні години.
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