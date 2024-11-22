Зима з рекордами весни. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні
На вихідних, 23-24 листопада, в Україні засніжить і задощить. Але погода у суботу на півдні здивує високими, практично весняними, "плюсами".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Субота, 23 листопада
У суботу, 23 листопада Україна розділиться на дві частини - снігову і дощову. Сніг пройде в західних областях із переходом на центр країни, а також на Чернігівську область.
Виключно дощ імовірний на півдні, у Дніпропетровській, Запорізькій областях і на сході. Крім того, будуть області, де будуть дощі з мокрим снігом. Змішані опади пройдуть у Сумській, Кіровоградській областях.
Уночі мінусова температура ймовірна на заході з переходом на центр, включно з, наприклад, Києвом, Чернігівською та Черкаською, Кіровоградською областями. Рекордно тепло буде вночі в Криму до +12 градусів.
Вдень у частині областей утримається "мінус". Це стосується західних областей, Києва, Чернігівської області, в межах до -1 градуса. Вдень у Криму знову температура буде рекордною, до +15 градусів.
У Києві в суботу, 23 листопада, очікується сніг. І вдень, і вночі температура триматиметься в межах -1...+1 градусів.
Погода в Україні 23 листопада (meteo.gov.ua)
Неділя, 24 листопада
В неділю, 24 листопада, в Україні похолодає, але опадів практично не очікується. Сніг або сніг із дощем пройде тільки:
- у Львівській, Закарпатській;
- Харківській;
- Луганській та Донецькій областях.
Найхолодніше вночі буде на заході, на Прикарпатті, у Чернівецькій області, до -7, -8 градусів. У Криму також уночі ракордно похолодає - з суботніх +12 до -3 градусів.
Вдень у більшості областей затримається невеликий "мінус", до -1. Найтепліше вдень буде знову ж таки, на півдні, до +5. У Києві без опадів, вночі до -5, вдень у межах +1....-1.
Погода в Україні 24 листопада (meteo.gov.ua)
Похолодання в Україні
Синоптики ще минулого тижня попереджали, що в Україну прийде похолодання. Його пік настане 21-23 листопада.
На тлі досить теплої осені, це похолодання виявилося досить різким, хоча і є досить традиційним для цієї пори року.
Зокрема, деякі області України засипало снігом. У Карпатах подекуди кучугури сягали 50 см, а то й 60 см. Водіїв попереджали про погіршення погодних умов та ускладнений рух на дорогах.
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