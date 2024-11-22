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Зима з рекордами весни. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

Україна, П'ятниця 22 листопада 2024 18:30
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Зима з рекордами весни. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 23-24 листопада в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На вихідних, 23-24 листопада, в Україні засніжить і задощить. Але погода у суботу на півдні здивує високими, практично весняними, "плюсами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Субота, 23 листопада

У суботу, 23 листопада Україна розділиться на дві частини - снігову і дощову. Сніг пройде в західних областях із переходом на центр країни, а також на Чернігівську область.

Виключно дощ імовірний на півдні, у Дніпропетровській, Запорізькій областях і на сході. Крім того, будуть області, де будуть дощі з мокрим снігом. Змішані опади пройдуть у Сумській, Кіровоградській областях.

Уночі мінусова температура ймовірна на заході з переходом на центр, включно з, наприклад, Києвом, Чернігівською та Черкаською, Кіровоградською областями. Рекордно тепло буде вночі в Криму до +12 градусів.

Вдень у частині областей утримається "мінус". Це стосується західних областей, Києва, Чернігівської області, в межах до -1 градуса. Вдень у Криму знову температура буде рекордною, до +15 градусів.

У Києві в суботу, 23 листопада, очікується сніг. І вдень, і вночі температура триматиметься в межах -1...+1 градусів.

Зима з рекордами весни. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

Погода в Україні 23 листопада (meteo.gov.ua)

Неділя, 24 листопада

В неділю, 24 листопада, в Україні похолодає, але опадів практично не очікується. Сніг або сніг із дощем пройде тільки:

  • у Львівській, Закарпатській;
  • Харківській;
  • Луганській та Донецькій областях.

Найхолодніше вночі буде на заході, на Прикарпатті, у Чернівецькій області, до -7, -8 градусів. У Криму також уночі ракордно похолодає - з суботніх +12 до -3 градусів.

Вдень у більшості областей затримається невеликий "мінус", до -1. Найтепліше вдень буде знову ж таки, на півдні, до +5. У Києві без опадів, вночі до -5, вдень у межах +1....-1.

Зима з рекордами весни. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

Погода в Україні 24 листопада (meteo.gov.ua)

Похолодання в Україні

Синоптики ще минулого тижня попереджали, що в Україну прийде похолодання. Його пік настане 21-23 листопада.

На тлі досить теплої осені, це похолодання виявилося досить різким, хоча і є досить традиційним для цієї пори року.

Зокрема, деякі області України засипало снігом. У Карпатах подекуди кучугури сягали 50 см, а то й 60 см. Водіїв попереджали про погіршення погодних умов та ускладнений рух на дорогах.

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