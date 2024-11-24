Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 24 ноября, без снега в Украине не обойдется. В то же время, он насыплет не везде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

В восточных областях, ночью в юго-восточной части умеренный (в Луганской и Донецкой областях местами значительный), днем на Закарпатье небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега; на остальной территории без осадков.

В западных, северных, восточных, местами центральных областях на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью на юго-востоке страны, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, на востоке, днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 1-6° тепла. В Карпатах небольшой снег; температура ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.Температура по области ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

Погода в Украине 24 ноября (facebook.com/UkrHMC)