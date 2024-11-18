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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 18 листопада 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики розповіли про погоду в Україні 18 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 18 листопада, погода в Україні почне рухатися у бік похолодання. Воно очікується вже за кілька днів.

ПРо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень в більшості західних, північних областей та в Криму місцями невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, в Криму до 14°.

В Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

Погода у Києві та області

У Києві та області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень місцями по області невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 18 листопада (facebook.com/UkrHMC)

Похолодання в Україні

Як зазначають синоптики, похолодання в Україні вже "на носі". Така різка зміна погоди є традиційною.

Враховуючи, що раніше синоптики, даючи попередній прогноз на кінець осені в Україні, говорили, що у листопаді 2024 року погода в Україні знизиться на 5-7 градусів. Хоча зима в Україні може бути не надто суворою.

Зазначимо, що похолодання в Україні у вигляді снігу, налипання, хуртовин та сильного вітру проявиться 21-23 листопада. Зазначимо, що холод прийшов досить різко, адже ще, наприклад, 11 листопада в Україні було відносно тепло і без опадів.

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