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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Понедельник 18 ноября 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики рассказали о погоде в Украине 18 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 18 ноября, погода в Украине начнет двигаться в сторону похолодание. Оно ожидается уже через несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем ​​в большинстве западных, северных областей и в Крыму местами небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​3-8° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем ​​6-11°, в Крыму до 14°.

В Карпатах ночью без осадков, днем ​​небольшой мокрый снег; температура ночью 1-6° мороза, днем ​​около 0°.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области облачно с прояснениями, без осадков. Днем местами по области небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем ​​6-8°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине на 18 ноября (facebook.com/UkrHMC)

Похолодание в Украине

Как отмечают синоптики, похолодание в Украине уже "на носу". Такое резкое изменение погоды является традиционным.

Учитывая, что ранее синоптики, давая предварительный прогноз на конец осени в Украине, говорили, что в ноябре 2024 погода в Украине снизится на 5-7 градусов. Хотя зима в Украине может быть не слишком суровой.

Отметим, что похолодание в Украине в виде снега, налипания, метелей и сильного ветра проявится 21-23 ноября. Отметим, что холода пришли достаточно резко, ведь еще, например, 11 ноября в Украине было относительно тепло и без осадков.

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