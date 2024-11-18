Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 18 ноября, погода в Украине начнет двигаться в сторону похолодание. Оно ожидается уже через несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем ​​6-8°.

В Киеве и области облачно с прояснениями, без осадков. Днем местами по области небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​3-8° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем ​​6-11°, в Крыму до 14°.

Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем ​​в большинстве западных, северных областей и в Крыму местами небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Похолодание в Украине

Как отмечают синоптики, похолодание в Украине уже "на носу". Такое резкое изменение погоды является традиционным.

Учитывая, что ранее синоптики, давая предварительный прогноз на конец осени в Украине, говорили, что в ноябре 2024 погода в Украине снизится на 5-7 градусов. Хотя зима в Украине может быть не слишком суровой.

Отметим, что похолодание в Украине в виде снега, налипания, метелей и сильного ветра проявится 21-23 ноября. Отметим, что холода пришли достаточно резко, ведь еще, например, 11 ноября в Украине было относительно тепло и без осадков.

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