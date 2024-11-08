Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Аномальний сніг

Нещодавно пройшов сніг у Саудівській Аравії. Це явище пов’язане з рідкісним поєднанням низьких температур і підвищеної вологості в регіоні, особливо в горах Табук. У цей період над північними регіонами Саудівської Аравії зазвичай проходять холодні повітряні маси, які можуть знизити температуру до близько нуля.

У випадках, коли ці холодні повітряні маси зустрічаються з вологими західними вітрами з Середземного моря, вони створюють умови для формування снігу і навіть граду, що рідко трапляється у пустельних регіонах.

Такі метеорологічні умови в Табуку підсилюються топографією регіону: гори сприяють підйому вологого повітря, охолодженню його до точки конденсації та випадінню снігу. В цьому році температури впали нижче нуля, і снігопад накрив великі частини гірського ланцюга Джабаль-ель-Лауз, що викликало велике зацікавлення серед туристів і місцевих жителів.

Нагадаємо, 21 вересня в Африці пройшов сильний снігопад. Місцями кучугури досягали до двох метрів.

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