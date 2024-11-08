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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 8 ноября в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 8 ноября, в Украине ожидается небольшой дождь в части регионов. Максимально до 15°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, лишь в восточных и Сумской областях днем ​​местами небольшой дождь.

Ночью и утром в западных областях туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях 1-6° тепла; днем 4-9°, в Закарпатье и в южной части 10-15°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​4-9° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем ​​7-9°.

Погода в Украине 8 ноября (facebook.com/UkrHMC)

Аномальный снег

Недавно прошел снег в Саудовской Аравии. Это явление связано с редким сочетанием низких температур и повышенной влажности в регионе, особенно в горах Табук. В этот период над северными регионами Саудовской Аравии обычно проходят холодные воздушные массы, которые могут снизить температуру до нуля.

В случаях, когда эти холодные воздушные массы встречаются с влажными западными ветрами из Средиземного моря, они создают условия для формирования снега и даже редко встречающегося в пустынных регионах града.

Такие метеорологические условия в Табуке усиливаются топографией региона: горы способствуют подъему влажного воздуха, охлаждению его до точки конденсации и выпадению снега. В этом году температуры упали ниже нуля, и снегопад накрыл большие части горной цепи Джабаль-эль-Лауз, что вызвало большой интерес среди туристов и местных жителей.

Напомним, 21 сентября в Африке прошел сильный снегопад. Местами сугробы достигали до двух метров.

Подробнее о погоде в Украине на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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