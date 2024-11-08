Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Аномальный снег

Недавно прошел снег в Саудовской Аравии. Это явление связано с редким сочетанием низких температур и повышенной влажности в регионе, особенно в горах Табук. В этот период над северными регионами Саудовской Аравии обычно проходят холодные воздушные массы, которые могут снизить температуру до нуля.

В случаях, когда эти холодные воздушные массы встречаются с влажными западными ветрами из Средиземного моря, они создают условия для формирования снега и даже редко встречающегося в пустынных регионах града.

Такие метеорологические условия в Табуке усиливаются топографией региона: горы способствуют подъему влажного воздуха, охлаждению его до точки конденсации и выпадению снега. В этом году температуры упали ниже нуля, и снегопад накрыл большие части горной цепи Джабаль-эль-Лауз, что вызвало большой интерес среди туристов и местных жителей.

Напомним, 21 сентября в Африке прошел сильный снегопад. Местами сугробы достигали до двух метров.

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