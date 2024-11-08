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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, П'ятниця 08 листопада 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 8 листопада в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 8 листопада, в Україні очікується невеликий дощ у частині регіонів. Максимально до 15°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних і Сумській областях вдень місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці у західних областях туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях 1-6° тепла; вдень 4-9°, на Закарпатті та в південній частині 10-15°.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 7-9°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 8 листопада (facebook.com/UkrHMC)

Аномальний сніг

Нещодавно пройшов сніг у Саудівській Аравії. Це явище пов’язане з рідкісним поєднанням низьких температур і підвищеної вологості в регіоні, особливо в горах Табук. У цей період над північними регіонами Саудівської Аравії зазвичай проходять холодні повітряні маси, які можуть знизити температуру до близько нуля.

У випадках, коли ці холодні повітряні маси зустрічаються з вологими західними вітрами з Середземного моря, вони створюють умови для формування снігу і навіть граду, що рідко трапляється у пустельних регіонах.

Такі метеорологічні умови в Табуку підсилюються топографією регіону: гори сприяють підйому вологого повітря, охолодженню його до точки конденсації та випадінню снігу. В цьому році температури впали нижче нуля, і снігопад накрив великі частини гірського ланцюга Джабаль-ель-Лауз, що викликало велике зацікавлення серед туристів і місцевих жителів.

Нагадаємо, 21 вересня в Африці пройшов сильний снігопад. Місцями кучугури досягали до двох метрів.

Детальніше про погоду в Україні на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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