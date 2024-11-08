ua en ru
Пт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Пятница 08 ноября 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 8 ноября в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 8 ноября, в Украине ожидается небольшой дождь в части регионов. Максимально до 15°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, лишь в восточных и Сумской областях днем ​​местами небольшой дождь.

Ночью и утром в западных областях туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях 1-6° тепла; днем 4-9°, в Закарпатье и в южной части 10-15°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​4-9° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем ​​7-9°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 8 ноября (facebook.com/UkrHMC)

Аномальный снег

Недавно прошел снег в Саудовской Аравии. Это явление связано с редким сочетанием низких температур и повышенной влажности в регионе, особенно в горах Табук. В этот период над северными регионами Саудовской Аравии обычно проходят холодные воздушные массы, которые могут снизить температуру до нуля.

В случаях, когда эти холодные воздушные массы встречаются с влажными западными ветрами из Средиземного моря, они создают условия для формирования снега и даже редко встречающегося в пустынных регионах града.

Такие метеорологические условия в Табуке усиливаются топографией региона: горы способствуют подъему влажного воздуха, охлаждению его до точки конденсации и выпадению снега. В этом году температуры упали ниже нуля, и снегопад накрыл большие части горной цепи Джабаль-эль-Лауз, что вызвало большой интерес среди туристов и местных жителей.

Напомним, 21 сентября в Африке прошел сильный снегопад. Местами сугробы достигали до двух метров.

Подробнее о погоде в Украине на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Зеленский назвал "диванными экспертами" тех, кто предлагает ему прекращение огня без гарантий
Зеленский назвал "диванными экспертами" тех, кто предлагает ему прекращение огня без гарантий
DAILY
Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России