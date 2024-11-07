Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 7 листопада, в Україні вдень прогріється до 14° тепла. Також у частині регіонів можливі тумани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 6-11° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 8-10°.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у західних областях 0-5° морозу; вдень 6-11° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 14°; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла.

Рекорди перших двох місяців осені 2024 року в Україні

Осінь в Україні 2024 року, а точніше перші її два місяці - вересень та жовтень - пройшли не без рекордів. Наприклад, вересень 2024 у Києві відзначився низкою рекордів погоди. Зокрема, перший місяць осені став найтеплішим у столиці з 1881 року.

Щодо другого місяця осені, то у жовтні 2024 в Києві зафіксували рекорд за добовою кількістю опадів. Це сталося після зливи у столиці, яка пройшла 6 жовтня. Того дня випало 30,6 мм опадів, що більше на 13,4 мм, ніж попередній рекорд для цього дня 1970 року.

Детальніше про погоду в Україні на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.