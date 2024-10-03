Більше 10 рекордів і не тільки. Синоптики підбили підсумки погоди у Києві у вересні
Вересень 2024 в Києві відзначився низкою рекордів погоди. Зокрема, перший місяць осені став найтеплішим у столиці з 1881 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Цьогорічний вересень став найтеплішим у столиці з 1881 року, перемістивши минулорічний на другу сходинку. За місяць у столиці було зафіксовано 11 температурних рекордів", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря у вересні в Києві дорівнювала +20,6°С, що на 5,7°С вище за кліматичну норму.
"Найхолодніше у столиці було 19 вересня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до +10,4°С, а найтепліше - 1 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +33,0°С", - розповіли у Центрі.
Синоптики підбили підсумки погоди у Києві у вересні 2024 (t.me/uhmc2022)
Опадів на проспекті Науки, 37 випало 21 мм, або 36 % кліматичної норми.
Погода в Україні
Вересень 2024 став досить теплим як для першого місяця осені не лише для Києва, а й для всієї України.
Аналізуючи погоду на вересень, синоптики не виключали заморозки у всіх регіонах. Але хвиля спеки, яка прийшла в Україну наприкінці серпня, внесла свої корективи.
З неприємного, що принесла погода українцям у вересні, варто згадати короткочасні дощі, які почалися з другої половини місяця та сильну зливу в Одесі. При цьому найхолодніше протягом місяця було в західних регіонах. А у Карпатах фіксувався сніг.
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