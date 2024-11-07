Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 7 ноября, в Украине днем прогреется до 14° тепла. Также в части регионов вероятны туманы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных областях 0-5° мороза; днем 6-11° тепла, на Закарпатье и юге страны до 14°; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем ​​4-9° тепла.

Рекорды первых двух месяцев осени 2024 в Украине

Осень в Украине 2024, а вернее первые ее два месяца - сентябрь и октябрь - прошли не без рекордов. Например, сентябрь 2024 в Киеве отметился рядом рекордов погоды. В частности, первый месяц осени стал самым теплым в столице с 1881 года.

Что касается второго месяца осени, то в октябре 2024 в Киеве зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков. Это случилось после ливня в столице, который прошел 6 октября. В тот день выпало 30,6 мм осадков, что больше на 13,4 мм, чем предыдущий рекорд для этого дня в 1970 году.

Подробнее о погоде в Украине на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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