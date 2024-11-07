Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 7 ноября, в Украине днем прогреется до 14° тепла. Также в части регионов вероятны туманы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями. Без осадков.
В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных областях 0-5° мороза; днем 6-11° тепла, на Закарпатье и юге страны до 14°; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 6-11° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 8-10°.
Погода в Украине 7 ноября (facebook.com/UkrHMC)
Рекорды первых двух месяцев осени 2024 в Украине
Осень в Украине 2024, а вернее первые ее два месяца - сентябрь и октябрь - прошли не без рекордов. Например, сентябрь 2024 в Киеве отметился рядом рекордов погоды. В частности, первый месяц осени стал самым теплым в столице с 1881 года.
Что касается второго месяца осени, то в октябре 2024 в Киеве зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков. Это случилось после ливня в столице, который прошел 6 октября. В тот день выпало 30,6 мм осадков, что больше на 13,4 мм, чем предыдущий рекорд для этого дня в 1970 году.
Подробнее о погоде в Украине на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.