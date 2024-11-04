Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 4 листопада, в Україні очікуються сніг, місцями дощі з мокрим снігом. Також ймовірні сильні пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Хмарно з проясненнями. У східних та північно-східних областях помірний мокрий сніг та дощ; на решті території невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у північній частині 0-5° тепла; вдень 4-9° тепла, на півдні країни 8-13°.
Погода у Києві та області
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 2-4°, вдень 5-7° тепла.
Погода в Україні 4 листопада (facebook.com/UkrHMC)
Погода в листопаді 2024 в Україні
Листопад в Україні буде холоднішим, ніж інші осінні місяці. Причому спад температури буде в межах 5-7 градусів. Наприклад, у Харкові вже встиг випасти сніг.
Зазначимо, що найближчий робочий тиждень також не буде без снігу. Щоправда, він не буде щоденним. Крім того, до кінця п'ятиденки в Україну знову повернеться тепла, як для листопада, суха погода.
Детальніше про погоду в Україні на новий робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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