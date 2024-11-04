Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 4 листопада, в Україні очікуються сніг, місцями дощі з мокрим снігом. Також ймовірні сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Хмарно з проясненнями. У східних та північно-східних областях помірний мокрий сніг та дощ; на решті території невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у північній частині 0-5° тепла; вдень 4-9° тепла, на півдні країни 8-13°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 2-4°, вдень 5-7° тепла.

Погода в Україні 4 листопада (facebook.com/UkrHMC)