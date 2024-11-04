Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 4 ноября, в Украине ожидается снег, местами дожди с мокрым снегом. Также вероятны сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Облачно с прояснениями, дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° до 2° мороза, в северной части 0-5° тепла; днем 4-9° тепла, на юге страны 8-13°.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме Закарпатья, порывы 15-20 м/с.

Облачно с прояснениями. В восточных и северо-восточных областях умеренный мокрый снег; на остальной территории небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Погода в ноябре 2024 в Украине

Ноябрь в Украине будет холоднее, чем другие осенние месяцы. Причем, спад температуры будет в пределах 5-7 градусов. Например, в Харькове уже успел выпасть снег.

Отметим, что ближайшая рабоча неделя также не окажется без снега. Правда, он не будет ежедневным. Кроме того, к концу пятидневки в Украину снова вернется теплая, как для ноября, и сухая погода.

Подробнее о погоде в Украине на новую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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