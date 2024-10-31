Фото: синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 31 жовтня, в Україні в частині областей будуть дощі. Імовірні також пориви вітру, хоча буде тепло, до 17°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Вночі у північних, більшості західних та центральних областей, вдень на сході країни невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у східних областях місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 5-10°, у східних, Запорізькій та Херсонській областях 1-6° тепла; вдень 8-13°, у південній частині до 17°. Погода в Києві та області Хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 11-13°. Погода в Україні 31 жовтня (facebook.com/UkrHMC)