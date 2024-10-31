ua en ru
Чт, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Четвер 31 жовтня 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 31 жовтня, в Україні в частині областей будуть дощі. Імовірні також пориви вітру, хоча буде тепло, до 17°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Вночі у північних, більшості західних та центральних областей, вдень на сході країни невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у східних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 5-10°, у східних, Запорізькій та Херсонській областях 1-6° тепла; вдень 8-13°, у південній частині до 17°.

Погода в Києві та області

Хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 11-13°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 31 жовтня (facebook.com/UkrHMC)

Зима 2024 в Україні

Враховуючи тенденції останніх років та попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не надто суворою.

Зазначимо, що частина шкіл в Україні відмовилася від осінніх канікул і додала ці дні до зимових канікул. Це пов'язано з тим, що школи цього року можуть самостійно планувати навчальний процес.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи
DAILY
Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна