Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 31 жовтня, в Україні в частині областей будуть дощі. Імовірні також пориви вітру, хоча буде тепло, до 17°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Хмарно з проясненнями. Вночі у північних, більшості західних та центральних областей, вдень на сході країни невеликий дощ, на решті території без опадів.
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у східних областях місцями пориви 15-18 м/с.
Температура вночі 5-10°, у східних, Запорізькій та Херсонській областях 1-6° тепла; вдень 8-13°, у південній частині до 17°.
Погода в Києві та області
Хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-10° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 11-13°.
Погода в Україні 31 жовтня (facebook.com/UkrHMC)
Зима 2024 в Україні
Враховуючи тенденції останніх років та попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не надто суворою.
Зазначимо, що частина шкіл в Україні відмовилася від осінніх канікул і додала ці дні до зимових канікул. Це пов'язано з тим, що школи цього року можуть самостійно планувати навчальний процес.
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