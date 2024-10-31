Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 31 октября, в Украине в части областей будут дожди. Вероятны также порывы ветра, хотя будет тепло, до 17°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями. Ночью в северных, большинстве западных и центральных областей днем на востоке страны небольшой дождь, на остальной территории без осадков.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в восточных областях местами порывы 15-18 м/с.
Температура ночью 5-10°, в восточных, Запорожской и Херсонской областях 1-6° тепла; днем 8-13°, в южной части до 17°.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 5-10 ° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 8-10° тепла, днем 11-13°.
Погода в Украине 31 октября (facebook.com/UkrHMC)
Зима 2024 в Украине
Учитывая тенденции последних лет и предварительные прогнозы синоптиков, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.
Отметим, что часть школ в Украине отказалась от осенних каникул и добавила эти дни к зимним каникулам. Это связано с тем, что школы в этом году могут самостоятельно планировать учебный процесс.
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