Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 21 жовтня, в Україні буде тепло та без опадів. Максимально температура підійметься до 16°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
В Україні буде невелика (у східних областях мінлива) хмарність. Без опадів, лише у східних областях вночі місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман.
Вітер північно-західний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півдні та сході країни 1-6° тепла; вдень 11-16°.
В Києві та області буде невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, температура вдень 12-14° тепла.
Погода в Україні 21 жовтня (facebook.com/UkrHMC)
Осінь 2024 виявилася досить теплою в Україні. Наприклад, вересень 2024 у Києві відзначився низкою рекордів погоди. Зокрема, перший місяць осені став найтеплішим у столиці з 1881 року.
Незважаючи на те, що жовтень також поки що залишається теплішим від звичайного, синоптики вже дали попередній прогноз на зиму.
Так, з огляду на тенденції останніх років та попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не надто суворою.
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