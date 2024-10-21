Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

В Україні буде невелика (у східних областях мінлива) хмарність. Без опадів, лише у східних областях вночі місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман.

Вітер північно-західний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півдні та сході країни 1-6° тепла; вдень 11-16°.

Погода у Києві та області

В Києві та області буде невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, температура вдень 12-14° тепла.

Погода в Україні 21 жовтня (facebook.com/UkrHMC)