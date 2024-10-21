Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 21 октября, в Украине будет тепло и без осадков. Максимально температура поднимется до 16°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В Украине будет небольшая (в восточных областях переменная) облачность. Без осадков, лишь в восточных областях ночью местами небольшой дождь. Ночью и утром в западных областях местами туман.
Ветер северо-западный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° до 2° мороза, на юге и востоке страны 1-6° тепла; днем 11-16°.
В Киеве и области будет облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 11-16° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, температура днем 12-14° тепла.
Погода в Украине 21 октября (facebook.com/UkrHMC)
Осень 2024 оказалась достаточно теплой в Укриане. Например, сентябрь 2024 в Киеве отметился рядом рекордов погоды. В частности, первый месяц осени стал самым теплым в столице с 1881 года.
Несмотря на то, что октябрь также пока остается теплее обычного, синоптики уже дали предварительный прогноз на зиму.
Так, учитывая тенденции последних лет и предварительные прогнозы синоптиков, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.