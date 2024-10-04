Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 4 жовтня, в Україні очікуються опади. Вони накриють західні області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Дощі сьогодні ймовірні у:
Найтепліше буде на півдні та сході. Зокрема, в Криму, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській областях стовпчики термоментів покажуть +24, +25 градусів.
Вночі найхолодніше буде в регіонах, де ймовірні опади.
Погода в Україні 4 жовтня (facebook.com/UkrHMC)
За підсумками вересня, як зазначають синоптики, місяць виявився досить теплим та сухим. Дощів за перший місяць осені випало менше, ніж звичайно.
Здебільшого опади були локальними. Виняток - злива в Одесі, від якої людям довелося рятуватися, підіймаючись на дахи авто.
У жовтні, попередньо, має бути дощів не більше за норму. Зокрема, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, дощів побільшає вже найближчими вихідними, 5-6 жовтня.
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