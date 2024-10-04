UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 4 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 4 жовтня, в Україні очікуються опади. Вони накриють західні області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Дощі сьогодні ймовірні у:

  • Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській;
  • Львівській, Волонській, Ровенській;
  • Тернопільскій, Хмельницькій, Житомирській;
  • Чернігівській.

Найтепліше буде на півдні та сході. Зокрема, в Криму, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській областях стовпчики термоментів покажуть +24, +25 градусів.

Вночі найхолодніше буде в регіонах, де ймовірні опади. 

Погода в Україні 4 жовтня (facebook.com/UkrHMC)

Дощі в Україні

За підсумками вересня, як зазначають синоптики, місяць виявився досить теплим та сухим. Дощів за перший місяць осені випало менше, ніж звичайно.

Здебільшого опади були локальними. Виняток - злива в Одесі, від якої людям довелося рятуватися, підіймаючись на дахи авто.

У жовтні, попередньо, має бути дощів не більше за норму. Зокрема, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, дощів побільшає вже найближчими вихідними, 5-6 жовтня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день