Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Дожди в Украине

По итогам сентября, как отмечают синоптики, месяц оказался достаточно теплым и сухим. Дождей за первый месяц осени выпало меньше обычного.

В основном осадки были локальными. Исключение - ливень в Одессе, от которого людям пришлось спасатся, взбираясь на крыши авто.

В октябре, предварительно, должно быть дождей не больше нормы. В частности, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, дождей станет больше уже на ближайших выходных, 5-6 октября.

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