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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики розповіли про погоду на 27 вересня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 27 вересня, в Україні задощить на заході. При цьому буде досить тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

На більшій частині України буде без опадів. Невеликі дощі у західних регіонах - у Львівській, Закарпатській, Рівненській та Волинській областях.

При цьому максимально тепло вдень буде у Миколаївській та Херсонській областях, до +28 градусів, у Дніпропетровській, Херсонській, Одеській, Кіровоградській, Полтавській областях - до +27. У регіонах, де можливі дощі, максимально вдень покаже до +24...+25 градусів.

У Києві очікується удень без опадів, +25...+27 градусів.

Погода в Україні 27 вересня (meteo.gov.ua)

Погода в Україні

В Україні, незважаючи на вересень, продовжується метеорологічне літо. Воно закінчиться, коли в Україні три дні поспіль середньодобова температура повітря складатиме +15 градусів.

При цьому спочатку, враховуючи загальні показники для вересня, синоптики прогнозували у вересні в Україні заморозки та похолодання.

Додамо, що у жовтні 2024 в Україні також ймовірні заморозки. Але температура протягом місяця буде вищою за норму.

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