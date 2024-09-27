Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні

В Україні, незважаючи на вересень, продовжується метеорологічне літо. Воно закінчиться, коли в Україні три дні поспіль середньодобова температура повітря складатиме +15 градусів.

При цьому спочатку, враховуючи загальні показники для вересня, синоптики прогнозували у вересні в Україні заморозки та похолодання.

Додамо, що у жовтні 2024 в Україні також ймовірні заморозки. Але температура протягом місяця буде вищою за норму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.