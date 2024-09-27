Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине

В Украине, несмотря на сентябрь, продолжается метеорологическое лето. Оно закончится, когда в Украине три дня подряд среднесуточная температура воздуха будет составлять +15 градусов.

При єтом первоначально, учитівая общие показатели для сентября синоптики прогнозировали в сентябре в Украине заморозки и похолодание.

Добавим, что в октябре 2024 в Украине также вероятны заморозки. Но температура в течение месяца будет выше нормы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.