Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 27 сентября, в Украине задождит на западе. При этом будет достаточно тепло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
На большей части территории Украины будет без осадков. Небольшие дожди вроятны в западных регионах - во Львовской, Закарпатской, Ровенской и Волынской областях.
При этом максимально тепло днем будет в Николаевской и в Херсонской областях, до +28 градусов, в Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Кировоградской, Полтавской областях - до +27. В регионах, где вероятны дожди, максимально днем покажет до +24...+25 градусов.
В Киеве ожидается днем без осадков, +25...+27 градусов.
Погода в Украине 27 сентября (meteo.gov.ua)
В Украине, несмотря на сентябрь, продолжается метеорологическое лето. Оно закончится, когда в Украине три дня подряд среднесуточная температура воздуха будет составлять +15 градусов.
При єтом первоначально, учитівая общие показатели для сентября синоптики прогнозировали в сентябре в Украине заморозки и похолодание.
Добавим, что в октябре 2024 в Украине также вероятны заморозки. Но температура в течение месяца будет выше нормы.
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