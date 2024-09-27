Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 27 вересня, в Україні задощить на заході. При цьому буде досить тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

У Києві очікується удень без опадів, +25...+27 градусів.

При цьому максимально тепло вдень буде у Миколаївській та Херсонській областях, до +28 градусів, у Дніпропетровській, Херсонській, Одеській, Кіровоградській, Полтавській областях - до +27. У регіонах, де можливі дощі, максимально вдень покаже до +24...+25 градусів.

На більшій частині України буде без опадів. Невеликі дощі у західних регіонах - у Львівській, Закарпатській, Рівненській та Волинській областях.

Погода в Україні

В Україні, незважаючи на вересень, продовжується метеорологічне літо. Воно закінчиться, коли в Україні три дні поспіль середньодобова температура повітря складатиме +15 градусів.

При цьому спочатку, враховуючи загальні показники для вересня, синоптики прогнозували у вересні в Україні заморозки та похолодання.

Додамо, що у жовтні 2024 в Україні також ймовірні заморозки. Але температура протягом місяця буде вищою за норму.

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