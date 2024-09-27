Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики рассказали о погоде на 27 сентября в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 27 сентября, в Украине задождит на западе. При этом будет достаточно тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

На большей части территории Украины будет без осадков. Небольшие дожди вроятны в западных регионах - во Львовской, Закарпатской, Ровенской и Волынской областях. При этом максимально тепло днем будет в Николаевской и в Херсонской областях, до +28 градусов, в Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Кировоградской, Полтавской областях - до +27. В регионах, где вероятны дожди, максимально днем покажет до +24...+25 градусов. В Киеве ожидается днем без осадков, +25...+27 градусов. Погода в Украине 27 сентября (meteo.gov.ua)