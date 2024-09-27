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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Пятница 27 сентября 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики рассказали о погоде на 27 сентября в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 27 сентября, в Украине задождит на западе. При этом будет достаточно тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

На большей части территории Украины будет без осадков. Небольшие дожди вроятны в западных регионах - во Львовской, Закарпатской, Ровенской и Волынской областях.

При этом максимально тепло днем будет в Николаевской и в Херсонской областях, до +28 градусов, в Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Кировоградской, Полтавской областях - до +27. В регионах, где вероятны дожди, максимально днем покажет до +24...+25 градусов.

В Киеве ожидается днем без осадков, +25...+27 градусов.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 27 сентября (meteo.gov.ua)

Погода в Украине

В Украине, несмотря на сентябрь, продолжается метеорологическое лето. Оно закончится, когда в Украине три дня подряд среднесуточная температура воздуха будет составлять +15 градусов.

При єтом первоначально, учитівая общие показатели для сентября синоптики прогнозировали в сентябре в Украине заморозки и похолодание.

Добавим, что в октябре 2024 в Украине также вероятны заморозки. Но температура в течение месяца будет выше нормы.

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