Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні

Тенденція третього тижня осені показує, що погода в Україні змінюється у бік похолодання. Як нещодавно зазначала синоптик Наталка Діденко, цього тижня в Карпатах можливі заморозки.

Додамо, що про похолодання в Україні синоптики попереджали вже давно. При цьому, даючи прогноз на весь вересень 2024, вони не виключали заморозки.

Цікаво й те, що зараз в Україні триває метеорологічне літо, незважаючи на вже середину першого місяця осені.

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