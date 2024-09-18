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Дощ із грозою лише в одній області. Синоптик розповіла про погоду на завтра

Україна, Середа 18 вересня 2024 13:28
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Дощ із грозою лише в одній області. Синоптик розповіла про погоду на завтра Фото: синоптик дала прогноз на 19 вересня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 19 вересня, в Україні зливи будуть лише в Одеській області. До них приєднаються й грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптик Наталки Діденко.

"Суха погода 19 вересня домінуватиме в Україні, лише у південних районах Одеської області буде дощ, гроза", - розповіла вона.

При цьому, за її даними, температура повітря впродовж дня передбачається в межах +20...+26 градусів, на Закарпатті та навколо Карпат +18....+22 градусів.

Що стосується вітру, то сильний вітер очікується у східних, центральних областях та на півдні.

"На півночі та на заході - максимум помірний, східних напрямків", - констатувала Діденко.

Погода у Києві та до кінця тижня

У Києві завтра буде сухо, сонячно, із вітерцем та трохи тепліше, ніж сьогодні, вдень до +24 градусів.

До кінця тижня в Україні очікується ясна тепла погода.

"Без дощів та заморозків, хіба на високогір'ї Карпат може вночі опускатися до 0 і якогось кволого "мінуса", - додала синоптик.

Погода в Україні

Синоптики, даючи прогноз на вересень 2024 року, попереджали не лише про похолодання в Україні, а й про заморозки у всіх регіонах. І це незважаючи на те, що початок місяця видався досить теплим.

Додамо, що погода у вересні 2024 року в Україні вже відзначилася декількома рекордами температури і на тлі масштабних повеней у Європі, в Одесі пройшла сильна злива, яка змусила деяких людей забиратися на дахи авто, рятуючись від води.

Детальніше про погоду на третій робочий тиждень осені в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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