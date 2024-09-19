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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на 19 сентября в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 19 сентября, в Украине дожди пройдут только в части регионов. Также вероятны порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз "Укргидрометцентра".

Облачно с прояснениями.

Без осадков, лишь в юго-западной части и Крыму местами кратковременный дождь.

Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части местами восточных и центральных областях порывы 15-20 м/с (Одесская, Николаевская, Запорожская области и Крым).

Температура ночью 9-14 °, в южной части 12-17°; днем 21-26°, в Карпатах 15-20°.

Кроме того, 19 сентября в большинстве северных, центральных, южных и Харьковской областей прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем ​​21-26°; в Киеве ночью 10-12°, днем ​​22-24°.

Погода в Украине 19 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Тенденция третьей недели осени показывает, что погода в Украине меняется в сторону похолодания. Как недавно отмечала синоптик Наталка Диденко, на текущей неделе в Карпатах вероятны заморозки.

Добавим, что о похолодании в Украине синоптики предупреждали уже давно. При этом, давая прогноз на весь сентябрь 2024, они не исключали заморозки.

Интересно и то, что на данный момент в Украине продолжается метеорологическое лето, несмотря на уже середину первого месяца осени.

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