Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине

Тенденция третьей недели осени показывает, что погода в Украине меняется в сторону похолодания. Как недавно отмечала синоптик Наталка Диденко, на текущей неделе в Карпатах вероятны заморозки.

Добавим, что о похолодании в Украине синоптики предупреждали уже давно. При этом, давая прогноз на весь сентябрь 2024, они не исключали заморозки.

Интересно и то, что на данный момент в Украине продолжается метеорологическое лето, несмотря на уже середину первого месяца осени.

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