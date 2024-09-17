Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні

Погода в Україні у вересні ознаменувалася теплим початком місяця. І хоча синоптики вже на першому тижні осені попереджали про похолодання в Україні, температура впала лише вночі.

Додамо, що другий тиждень осені не пройшов без дощів. Зокрема, Одесу залив сильний дощ, через що вулиці міста залило водою, рятувальникам довелося допомагати автомобілістам, а деякі люди рятувалися від негоди, піднявшись на дахи машин.

Детальніше про погоду на третій робочий тиждень осені в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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