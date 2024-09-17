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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 17 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 17 вересня, в Україні будуть дощі, подекуди з поривами вітру. Максимально температура підніметься до 27°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмірність.

Без опадів, лише в Закарпатській, Одеській областях та Криму місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер східний, 7-12 м/с, вдень у південно-східній частині, на Харківщині та Кіровоградщині подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, у західних областях 9-14°; вдень 22-27°, на Закарпатті та Прикарпатті 16-21°.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів.

Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 22-27°; у Києві вночі 15-17°, вдень 24-26°.

Погода в Україні 17 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Погода в Україні у вересні ознаменувалася теплим початком місяця. І хоча синоптики вже на першому тижні осені попереджали про похолодання в Україні, температура впала лише вночі.

Додамо, що другий тиждень осені не пройшов без дощів. Зокрема, Одесу залив сильний дощ, через що вулиці міста залило водою, рятувальникам довелося допомагати автомобілістам, а деякі люди рятувалися від негоди, піднявшись на дахи машин.

Детальніше про погоду на третій робочий тиждень осені в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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