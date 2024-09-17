Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине

Погода в Украине в сентябре ознаменовалось теплім началом месяца. И хотя синоптики уже на первой неделе осени предупреждали о похолодании в Украине, температура по стране упала только ночью.

Добавим, что вторая неделя осени не прошла без дождей. В частности, Одессу залил сильный дождь, из-за чего улицы города залило водой, спасателям пришлось помагать автомобилистом, а некоторые люди спасались от ненастья, взобравшись на крыши машин.

Детальнее о погоде на третью рабочую неделю осени в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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