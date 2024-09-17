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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 17 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 17 сентября, в Украине будут дожди, местами с порівами ветра. Максимально температура поднимется до 27°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Переменная смирность.

Без осадков, только в Закарпатской, Одесской областях и Крыму местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, 7-12 м/с, днем ​​в юго-восточной части, в Харьковской и Кировоградской областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, в западных областях 9-14°; днем 22-27°, на Закарпатье и Прикарпатье 16-21°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем ​​22-27°; в Киеве ночью 15-17°, днем ​​24-26°.

Погода в Украине 17 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Погода в Украине в сентябре ознаменовалось теплім началом месяца. И хотя синоптики уже на первой неделе осени предупреждали о похолодании в Украине, температура по стране упала только ночью.

Добавим, что вторая неделя осени не прошла без дождей. В частности, Одессу залил сильный дождь, из-за чего улицы города залило водой, спасателям пришлось помагать автомобилистом, а некоторые люди спасались от ненастья, взобравшись на крыши машин.

Детальнее о погоде на третью рабочую неделю осени в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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