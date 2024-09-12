Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні

Ще 11 вересня синоптик Наталка Діденко попереджала, що опади ймовірні по всій Україні вже 12-13 вересня. Ще вчора вона пояснювала, що дощі, місцями з грозами, в Україні спричинені циклоном Annet.

Зазначимо, що ще на початку вересня синоптики очікували похолодання в Україні. Але воно забарилось через, ймовірно, хвилю спеки у кінці серпня та через "бабине літо", яке, як на диво, першою хвилею накрило Україну в перший місяць осені.

Детальніше про погоду до кінця поточного робочого тижня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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