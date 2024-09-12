Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине

Еще 11 сентября синоптик Наталка Диденко предупреждала, что осадки вероятны по всей Украине уже 12-13 сентября. Еще вчера она объясняла, что дожди, местами с грозами, в Украине вызваны циклоном Annet.

Отметим, что еще в начале сентября синоптики ожидали похолодание в Украине. Но оно решило помедлить из-за, вероятно, волны жары в конце августа и из-за "бабьего лета", которое, как на удивление, первой волной накрыло Украину в первый месяц осени.

Детальнее про погоду до конца текущей рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.