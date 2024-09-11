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Синоптик дала прогноз на сьогодні і назвала дати, коли Україну накриють дощі

Україна, Середа 11 вересня 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сьогодні і назвала дати, коли Україну накриють дощі Фото: синоптик дала прогноз в Україні на 11 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 11 вересня, в частині України буде спека до +30, а місцями - прохолодніше та дощі. Водночас опади ймовірні по всій країні вже 12-13 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Сьогодні у більшості областей України переважатиме суха та дуже тепла погода, вдень +25...+30 градусів", - розповіла вона.

Де сьогодні буде прохолодно та пройдуть дощі

В західній частині України 11 вересня є ймовірність локальних дощів та температура повітря буде нижчою, не вище +18...+23 градусів

"Та ввечері у середу у Одеській області можливі дощі, навіть із грозами", - додала Діденко.

Погода у Києві та в Україні найближчими днями

У Києві молоде "бабине літо" йде за графіком.

"Сьогодні буде сухо та +27 градусів, а вже 12 та 13 вересня у столиці пройдуть дощі. Хоча на температурний режим опади особливо не вплинуть, тепла погода й надалі переважатиме", - попередила синоптик.

При цьому, як зазначила Діденко, багато дощів найближчим часом не буде, а більше вологи припадатиме на західні області України.

"Проте 12-13 вересня дощі очікуйте повсюди в Україні", - каже вона.

"Сюрпризи" осені в Україні

Попри те, що на календарі осінь, в Україні продовжується метеорологічне літо. Ще напередодні вересня синоптики попереджали, що його початок буде досить спекотним, навіть називалися "сміливі" цифри - до +35...+36 градусів.

При цьому синоптики попереджали, що вже незабаром в Україну прийде похолодання. До того ж у більшості регіонів можливі заморозки. Але, судячи з погоди минулого тижня, зниження температури повітря фіксувалося виключно вночі.

Зазначимо, що цього робочого тижня в Україні осінь нагадає про себе дощами. При цьому, попри опади, буде спекотно, до +30 градусів, причому навіть у дощових регіонах. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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