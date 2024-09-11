Синоптик дала прогноз на сьогодні і назвала дати, коли Україну накриють дощі

Сьогодні, 11 вересня, в частині України буде спека до +30, а місцями - прохолодніше та дощі. Водночас опади ймовірні по всій країні вже 12-13 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Сьогодні у більшості областей України переважатиме суха та дуже тепла погода, вдень +25...+30 градусів", - розповіла вона.

Де сьогодні буде прохолодно та пройдуть дощі

В західній частині України 11 вересня є ймовірність локальних дощів та температура повітря буде нижчою, не вище +18...+23 градусів

"Та ввечері у середу у Одеській області можливі дощі, навіть із грозами", - додала Діденко.

Погода у Києві та в Україні найближчими днями

У Києві молоде "бабине літо" йде за графіком.

"Сьогодні буде сухо та +27 градусів, а вже 12 та 13 вересня у столиці пройдуть дощі. Хоча на температурний режим опади особливо не вплинуть, тепла погода й надалі переважатиме", - попередила синоптик.

При цьому, як зазначила Діденко, багато дощів найближчим часом не буде, а більше вологи припадатиме на західні області України.

"Проте 12-13 вересня дощі очікуйте повсюди в Україні", - каже вона.