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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Четвер 12 вересня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 12 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 12 вересня, в Україні пройдуть дощі. Опадів не буде лише на сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями.

В Україні, крім східних областей, короткочасні дощі, вдень місцями грози.

Вітер південно-східний, з переходом на заході країни на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у західних областях вдень 19-24°; на решті території вдень 23-28°, на сході країни до 31°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, вдень місцями по області гроза.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вдень 23-28°; у Києві вдень 25-27°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 12 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Ще 11 вересня синоптик Наталка Діденко попереджала, що опади ймовірні по всій Україні вже 12-13 вересня. Ще вчора вона пояснювала, що дощі, місцями з грозами, в Україні спричинені циклоном Annet.

Зазначимо, що ще на початку вересня синоптики очікували похолодання в Україні. Але воно забарилось через, ймовірно, хвилю спеки у кінці серпня та через "бабине літо", яке, як на диво, першою хвилею накрило Україну в перший місяць осені.

Детальніше про погоду до кінця поточного робочого тижня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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