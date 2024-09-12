Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 12 вересня, в Україні пройдуть дощі. Опадів не буде лише на сході країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Хмарно з проясненнями.
В Україні, крім східних областей, короткочасні дощі, вдень місцями грози.
Вітер південно-східний, з переходом на заході країни на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура у західних областях вдень 19-24°; на решті території вдень 23-28°, на сході країни до 31°.
Погода у Києві та області
Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, вдень місцями по області гроза.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вдень 23-28°; у Києві вдень 25-27°.
Погода в Україні 12 вересня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Україні
Ще 11 вересня синоптик Наталка Діденко попереджала, що опади ймовірні по всій Україні вже 12-13 вересня. Ще вчора вона пояснювала, що дощі, місцями з грозами, в Україні спричинені циклоном Annet.
Зазначимо, що ще на початку вересня синоптики очікували похолодання в Україні. Але воно забарилось через, ймовірно, хвилю спеки у кінці серпня та через "бабине літо", яке, як на диво, першою хвилею накрило Україну в перший місяць осені.
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