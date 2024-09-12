Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 12 сентября, в Украине пройдут дожди. Осадков не будет только на востоке страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями.
В Украине кроме восточных областей кратковременные дожди, днем местами грозы.
Ветер юго-восточный, с переходом на западе страны на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура в западных областях днем 19-24°; на остальной территории днем 23-28°, на востоке страны до 31°.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями. Возможен дождь, днем местами по области гроза.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура днем 23-28°; в Киеве днем 25-27°.
Погода в Украине 12 сентября (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине
Еще 11 сентября синоптик Наталка Диденко предупреждала, что осадки вероятны по всей Украине уже 12-13 сентября. Еще вчера она объясняла, что дожди, местами с грозами, в Украине вызваны циклоном Annet.
Отметим, что еще в начале сентября синоптики ожидали похолодание в Украине. Но оно решило помедлить из-за, вероятно, волны жары в конце августа и из-за "бабьего лета", которое, как на удивление, первой волной накрыло Украину в первый месяц осени.
Детальнее про погоду до конца текущей рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина.
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