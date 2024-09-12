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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Четверг 12 сентября 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 12 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 12 сентября, в Украине пройдут дожди. Осадков не будет только на востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями.

В Украине кроме восточных областей кратковременные дожди, днем ​​местами грозы.

Ветер юго-восточный, с переходом на западе страны на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях днем ​​19-24°; на остальной территории днем ​​23-28°, на востоке страны до 31°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Возможен дождь, днем ​​местами по области гроза.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура днем ​​23-28°; в Киеве днем ​​25-27°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 12 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Еще 11 сентября синоптик Наталка Диденко предупреждала, что осадки вероятны по всей Украине уже 12-13 сентября. Еще вчера она объясняла, что дожди, местами с грозами, в Украине вызваны циклоном Annet.

Отметим, что еще в начале сентября синоптики ожидали похолодание в Украине. Но оно решило помедлить из-за, вероятно, волны жары в конце августа и из-за "бабьего лета", которое, как на удивление, первой волной накрыло Украину в первый месяц осени.

Детальнее про погоду до конца текущей рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина.

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