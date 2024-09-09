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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 09 вересня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики розповіли про погоду в Україні 9 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 9 вересня, у частині регіонів України очікуються дощі. Максимально температура в Києві підніметься до 27°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність.

У південній частині, вдень і в східних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вдень 23-28°, на високогір'ї Карпат та горах Криму 20-22°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 23-28; у Києві вдень 25-27°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 9 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

В Україні продовжує стояти тепла погода, незважаючи на те, що настала осінь. Вересень 2024 навіть встиг побити кілька рекордів в Україні.

Додамо, що вчора синоптик Наталка Діденко, розповідаючи про погоду на 9 вересня в Україні, попереджала про "острівець" похолодання, який захопить частину регіонів.

Додамо, що незважаючи на прогнозоване похолодання в Україні, зниження температури очікується поки що лише вночі. Детальніше про погоду на новий робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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