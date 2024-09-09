Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 9 сентября, в части регионов Украины ожидаются дожди. Максимально температура в Киеве поднимется до 27°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем ​​23-28; в Киеве днем ​​25-27°.

В южной части, днем ​​и в восточных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Погода в Украине

В Украине продолжает стоять теплая погода, несмотря на то, что пришла осень. Сентябрь 2024 даже успел побить несколько рекордов в Украине.

Добавим, что вчера синоптик Наталка Диденко, рассказывая про погоду на 9 сентября в Украине, предупреждала об "островке" похолодания, который захватит часть регионов.

Добавим, что несмотря на прогнозируемое похолодание в Украине, снижение температуры ожидается пока только ночью. Подробнее о погоде на новую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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