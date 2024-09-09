ua en ru
Пн, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Понедельник 09 сентября 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики рассказали о погоде в Украине 9 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 9 сентября, в части регионов Украины ожидаются дожди. Максимально температура в Киеве поднимется до 27°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями.

В южной части, днем ​​и в восточных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура днем ​​23-28°, на высокогорье Карпат и горах Крыма 20-22°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем ​​23-28; в Киеве днем ​​25-27°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 9 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

В Украине продолжает стоять теплая погода, несмотря на то, что пришла осень. Сентябрь 2024 даже успел побить несколько рекордов в Украине.

Добавим, что вчера синоптик Наталка Диденко, рассказывая про погоду на 9 сентября в Украине, предупреждала об "островке" похолодания, который захватит часть регионов.

Добавим, что несмотря на прогнозируемое похолодание в Украине, снижение температуры ожидается пока только ночью. Подробнее о погоде на новую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Войска РФ продвинулись в районе Часова Яра и Торецка, больше успехов нет: карты ISW
Войска РФ продвинулись в районе Часова Яра и Торецка, больше успехов нет: карты ISW
DAILY
"Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине