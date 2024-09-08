Похолодає у частині областей. Синоптик дала прогноз на завтра

Завтра, 9 вересня, в Україні в частині регіонів очікується похолодання. Там максимально буде до +22 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Тиждень в Україні розпочнеться комфортною температурою повітря. У більшості областей протягом дня у понеділок очікується +23...+28 градусів", - розповіла вона.

Похолодання в частині регіонів

Водночас, за даними синоптика, в низці областей максимально буде до +22 градусів.

"Холоднеча" острівцем розташується у Полтавській, Сумській, частково у Черкаській та Київській областях, тут місцями ймовірно +18...+22 градусів", - розповіла вона.

Погода у Києві та на найближчі дні

До того ж, як додала Діденко, антициклональний характер погоди втримається, 9 вересня у більшості областей.

"Переважатиме суха погода. Проте на півдні та в центральних областях України часом можливі локальні дощі. У Києві в понеділок дощів не очікується. Стовпчики термометрів коливатимуться близько +25 градусів", - додала вона.

У середині тижня в більшості областей України температура повітря підвищиться до помірної спеки, лише в західних областях найближчими днями буде прохолодно, місцями нижче +20 градусів.

