Похолодає у частині областей. Синоптик дала прогноз на завтра
Завтра, 9 вересня, в Україні в частині регіонів очікується похолодання. Там максимально буде до +22 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Тиждень в Україні розпочнеться комфортною температурою повітря. У більшості областей протягом дня у понеділок очікується +23...+28 градусів", - розповіла вона.
Похолодання в частині регіонів
Водночас, за даними синоптика, в низці областей максимально буде до +22 градусів.
"Холоднеча" острівцем розташується у Полтавській, Сумській, частково у Черкаській та Київській областях, тут місцями ймовірно +18...+22 градусів", - розповіла вона.
Погода у Києві та на найближчі дні
До того ж, як додала Діденко, антициклональний характер погоди втримається, 9 вересня у більшості областей.
"Переважатиме суха погода. Проте на півдні та в центральних областях України часом можливі локальні дощі. У Києві в понеділок дощів не очікується. Стовпчики термометрів коливатимуться близько +25 градусів", - додала вона.
У середині тижня в більшості областей України температура повітря підвищиться до помірної спеки, лише в західних областях найближчими днями буде прохолодно, місцями нижче +20 градусів.
Осінь 2024 в Україні
Попри те, що на календарі - вересень, в Україні досі триває метеорологічне літо.
Як раніше пояснювали синоптики, спека кінця серпня перейшла на вересень 2024. І тому перший тиждень місяця виявився досить спекотним.
Водноча, синоптики попереджали, що скоро в Україні можливе похолодання. А судячи з загального прогнозу на перший місяць осені, синоптики не виключають навіть заморозки.
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