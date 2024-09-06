UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 6 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На півдні України сьогодні, 6 вересня, можливі дощі. Температура підніметься до 28°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Без опадів, лише у Одеській області та в Криму місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер східний, 5-10 м/с, вдень у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 23-28°; у Карпатах вдень 17-22°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 23-28°; у Києві вдень 26-28°.

Погода в Україні 6 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Раніше синоптики попереджали, що в Україну прийде похолодання 4 вересня. Але поки що температура повітря відчутно знижується виключно вночі.

Вдень спека, яка прийшла в Україну наприкінці серпня 2024, продовжує бити рекорди. Наприклад, 3 вересня став найтеплішим днем ​​у Києві за історію спостережень. Загалом цього дня було встановлено дев'ять рекордів у різних містах України.

Детальний прогноз в Україні на 6 вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день