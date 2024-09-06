Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні

Раніше синоптики попереджали, що в Україну прийде похолодання 4 вересня. Але поки що температура повітря відчутно знижується виключно вночі.

Вдень спека, яка прийшла в Україну наприкінці серпня 2024, продовжує бити рекорди. Наприклад, 3 вересня став найтеплішим днем ​​у Києві за історію спостережень. Загалом цього дня було встановлено дев'ять рекордів у різних містах України.

Детальний прогноз в Україні на 6 вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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