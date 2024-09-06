Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине

Ранее синоптики предупреждали, что в Украину придет похолодание 4 сентября. Но пока температура воздуха ощутимо снижается исключительно ночью.

Днем же жара, которая пришла в Украину в конце августа 2024, продолжает бить рекорды. Например, 3 сентября стал самым теплым днем в Киеве за историю наблюдений. В общей сложности, в этот день были установлены девять рекордов в разных городах Украины.

Подробный прогноз в Украине на 6 сентября - читайте в материале РБК-Украина.

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