Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

На півдні України сьогодні, 6 вересня, можливі дощі. Температура підніметься до 28°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Вітер східний, 5-10 м/с, вдень у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 23-28°; у Карпатах вдень 17-22°.

Мінлива хмарність. Без опадів, лише у Одеській області та в Криму місцями короткочасний дощ, гроза.

Погода в Україні

Раніше синоптики попереджали, що в Україну прийде похолодання 4 вересня. Але поки що температура повітря відчутно знижується виключно вночі.

Вдень спека, яка прийшла в Україну наприкінці серпня 2024, продовжує бити рекорди. Наприклад, 3 вересня став найтеплішим днем ​​у Києві за історію спостережень. Загалом цього дня було встановлено дев'ять рекордів у різних містах України.

Детальний прогноз в Україні на 6 вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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