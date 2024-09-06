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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, П'ятниця 06 вересня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 6 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На півдні України сьогодні, 6 вересня, можливі дощі. Температура підніметься до 28°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Без опадів, лише у Одеській області та в Криму місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер східний, 5-10 м/с, вдень у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 23-28°; у Карпатах вдень 17-22°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 23-28°; у Києві вдень 26-28°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 6 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Раніше синоптики попереджали, що в Україну прийде похолодання 4 вересня. Але поки що температура повітря відчутно знижується виключно вночі.

Вдень спека, яка прийшла в Україну наприкінці серпня 2024, продовжує бити рекорди. Наприклад, 3 вересня став найтеплішим днем ​​у Києві за історію спостережень. Загалом цього дня було встановлено дев'ять рекордів у різних містах України.

Детальний прогноз в Україні на 6 вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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