Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
На юге Украины сегодня, 6 сентября, возможны дожди. Температура поднимется до 28°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями. Без осадков, только в Одесской области и в Крыму местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер восточный, 5-10 м/с, днем в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 23-28°; в Карпатах днем 17-22°.
Погода в Киеве и области
Переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура днем 23-28°; в Киеве днем 26-28°.
Погода в Украине 6 сентября (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине
Ранее синоптики предупреждали, что в Украину придет похолодание 4 сентября. Но пока температура воздуха ощутимо снижается исключительно ночью.
Днем же жара, которая пришла в Украину в конце августа 2024, продолжает бить рекорды. Например, 3 сентября стал самым теплым днем в Киеве за историю наблюдений. В общей сложности, в этот день были установлены девять рекордов в разных городах Украины.
Подробный прогноз в Украине на 6 сентября - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.