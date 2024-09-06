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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Пятница 06 сентября 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 6 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

На юге Украины сегодня, 6 сентября, возможны дожди. Температура поднимется до 28°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Без осадков, только в Одесской области и в Крыму местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, 5-10 м/с, днем ​​в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура днем ​​23-28°; в Карпатах днем ​​17-22°.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура днем ​​23-28°; в Киеве днем ​​26-28°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 6 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Ранее синоптики предупреждали, что в Украину придет похолодание 4 сентября. Но пока температура воздуха ощутимо снижается исключительно ночью.

Днем же жара, которая пришла в Украину в конце августа 2024, продолжает бить рекорды. Например, 3 сентября стал самым теплым днем в Киеве за историю наблюдений. В общей сложности, в этот день были установлены девять рекордов в разных городах Украины.

Подробный прогноз в Украине на 6 сентября - читайте в материале РБК-Украина.

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