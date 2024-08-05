Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Спека в Україні

Кілька тижнів назад синоптики попереджали, що хвиля рекордної спеки, яка фіксувалася в Україні в липні, не буде єдиною.

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що нова хвиля спеки очікується в Україні до середини серпня. Причому її пік припаде на 15 серпня.

Нагадаємо, 22 липня дослідники зафіксували найвищу в історії середньодобову температуру повітря. Тоді глобальна температура на поверхні Землі досягла позначки в 17,15 градуса за Цельсієм.

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