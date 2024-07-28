Чому липень був рекордно спекотним і чи стане 2024 рік найтеплішим в історії: що кажуть факти

22 липня 2024 року дослідники зафіксували найвищу в історії - від початку спостережень - середньодобову температуру повітря. Тоді глобальна температура на поверхні Землі сягнула позначки у 17,15 градуса за Цельсієм.

РБК-Україна розповідає, що викликає занепокоєння вчених, чому найвищі температури фіксують найчастіше саме в липні, а також чи може 2024 рік стати найтеплішим в історії.

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Що викликає занепокоєння вчених

На тлі низки локальних і глобальних температурних рекордів, встановлених впродовж липня 2024 року, дослідники активно аналізують температурні показники минулих років і десятиліть.

Згідно з даними Служби зміни клімату Європейського Союзу - Climate Copernicus - як у 2023, так і у 2024 році спостерігалися річні максимуми, які значно перевищували ті, що були зареєстровані в попередні роки.

Така тенденція підтверджує стрімкий процес глобального потепління.

"Десять років з найвищими річними максимальними середньодобовими температурами припадають на останні десять років - з 2015 по 2024 рік", - уточнили спеціалісти й опублікували відповідну діаграму.

Найвищі глобальні середні температури (інфографіка: climate.copernicus.eu)

Чому найвищі температури фіксують в липні

Науковці розповіли, що глобальна середня температура, як правило, досягає свого річного піку саме з кінця червня до початку серпня - що збігається з літом у північній півкулі.

Сезонні моделі цієї частини Землі визначають загальну глобальну температуру через те, що великі масиви суші у північній півкулі нагріваються швидше, ніж океани південної півкулі.

"Наш аналіз свідчить про те, що раптове підвищення середньодобової глобальної температури пов'язане з температурами, які значно перевищують середні на великих територіях Антарктиди", - розповіли спеціалісти.

Крім того, на температурні показники впливає площа морського льоду, що поступово зменшується та призводить до значно вищих середніх температур у частинах Південного (Антарктичного) океану.

Температурні аномалії станом на 23 липня (інфографіка: climate.copernicus.eu)

Чи може 2024 рік стати найтеплішим в історії

За словами науковців, аномально високі середні температурні показники не стали абсолютною несподіванкою, адже подібні рекорди фіксуються зазвичай саме у цей період.

"Оскільки річна максимальна глобальна середня температура може бути зафіксована у будь-який час між кінцем червня і серединою серпня, поточні висновки є попередніми, адже ми стежимо за еволюцією клімату майже в реальному часі", - розповіли у Climate Copernicus.

Директор Європейського центру з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service (C3S) Карло Буонтемпо підтвердив, що хоча у людства "є новий рекорд", все ще може змінитись.

Говорячи про те, чи може 2024 рік стати найтеплішим в історії людства (від початку спостережень), дослідники наголошують: це значною мірою залежатиме від розвитку та інтенсивності наступної фази так званого Південного коливання Ель-Ніньо (ENSO).

Йдеться про те, що океанські течії відіграють важливу роль у формуванні погоди та клімату на Землі, а у Тихому океані ще раніше "прокинулось" холодне явище Ла-Нінья.

"Станом на тепер 2024 рік був достатньо теплим, тож імовірно, що він стане в цілому більш теплим, ніж 2023 рік. Але вийнятково високі температури останніх чотирьох місяців минулого року свідчать про те, що робити впевнені прогнози - який рік виявиться теплішим - поки що зарано", - підсумували вчені.