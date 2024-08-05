Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 5 августа, в Украине в некоторых областях вероятны дожди с грозами. Температура поднимется до 30°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями. В восточных, большинстве южных, днем и в западных областях дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.
Ветер северо-западный, на западе страны юго-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 22-27°, в западных областях 19-24°; в южной части днем 25-30°.
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем 22-27°, по Киеву днем 24-26°.
Погода в Украине 5 августа (facebook.com/UkrHMС)
Несколько недель назаад синоптики предупреждали, что волна рекордного зноя, которая фиксировалась в Украине в июле, не будет единственной.
Синоптик Наталка Диденко рассказала, что новая волна жары ожидается в Украине к середине августа. Причем, ее пик припадет на 15 августа.
Напомним, 22 июля исследователи зафиксировали наивысшую в истории среднесуточную температуру воздуха. Тогда глобальная температура на поверхности Земли достигла отметки в 17,15 градуса по Цельсию.
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