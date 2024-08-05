Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Жара в Украине

Несколько недель назаад синоптики предупреждали, что волна рекордного зноя, которая фиксировалась в Украине в июле, не будет единственной.

Синоптик Наталка Диденко рассказала, что новая волна жары ожидается в Украине к середине августа. Причем, ее пик припадет на 15 августа.

Напомним, 22 июля исследователи зафиксировали наивысшую в истории среднесуточную температуру воздуха. Тогда глобальная температура на поверхности Земли достигла отметки в 17,15 градуса по Цельсию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.